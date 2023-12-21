Çekya'da üniversitede silahlı saldırı! Prag Büyükelçisi Egemen Bağış tüm detayları A Haber'de aktardı

Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Prag Büyükelçisi Egemene Bağış tüm detayları A Haber'de aktardı.