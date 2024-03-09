09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çekya-Slovakya arasında Rusya krizi! Çekya görüşmeleri iptal etti

Çekya-Slovakya arasında Rusya krizi! Çekya görüşmeleri iptal etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 15:43
Çekya ile Slovakya arasında kriz yaşanıyor. Rus ve Slovak Dışişleri Bakanlarının Antalya'da görüşmesi üzerine Çekya, Slovakya ile yapacağı hükümetler arası istişareleri iptal etti. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekya-Slovakya arasında Rusya krizi!
Çekya-Slovakya arasında Rusya krizi!
ABD’den Yunanistan’a helikopter satışı!
ABD'den Yunanistan'a helikopter satışı!
Ukrayna’ya asker göndermekte kararlı
Ukrayna'ya asker göndermekte kararlı
Kalkış yapan uçağın tekeri düştü!
Kalkış yapan uçağın tekeri düştü!
Moskova için 48 saatlik uyarı!
Moskova için 48 saatlik uyarı!
Putin’in şeytanı Sarmat Füzesi ne?
Putin’in şeytanı Sarmat Füzesi ne?
Hakan Fidan’dan Gazze vurgusu
Hakan Fidan’dan Gazze vurgusu
Ukraya’ya destek veren Macron’a tepki!
Ukraya’ya destek veren Macron'a tepki!
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy’den ortak basın toplantısı!
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak basın toplantısı!
İsrail’in alıkoyduğu 47 cenaze defnedildi!
İsrail’in alıkoyduğu 47 cenaze defnedildi!
Washington’da Fidan- Blinken görüşmesi!
Washington’da Fidan- Blinken görüşmesi!
Gazzeli çocuklardan eski günlere özlem!
Gazzeli çocuklardan eski günlere özlem!
Daha Fazla Video Göster