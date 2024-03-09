Çekya-Slovakya arasında Rusya krizi! Çekya görüşmeleri iptal etti

Çekya ile Slovakya arasında kriz yaşanıyor. Rus ve Slovak Dışişleri Bakanlarının Antalya'da görüşmesi üzerine Çekya, Slovakya ile yapacağı hükümetler arası istişareleri iptal etti. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı anlattı.

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