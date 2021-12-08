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Çekya, Polonya-Belarus sınırına asker gönderiyor

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Giriş: 08.12.2021 21:45
Çekya hükümeti, Polonya-Belarus sınırında devam eden göçmen sorununa yönelik Polonya tarafına destek amacıyla bölgeye 150 asker gönderme kararı aldı. Askerler 180 gün süreyle bölgede görev yapacaklar.
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