18 Ekim 2023, Çarşamba
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Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane katliamında çoğu çocuk kadın ve yaşlılardan oluşan 500 masum insan hayatını kaybetti. Bu katliama yönelik protestolar dünyanın farklı noktalarında olduğu gibi Batı Şeria'da da sürüyor. Batı Şeria'da A Haber yayını sırasında İsrail askerleri göstericilere ateş açtı. O saldırı sonrası manzara canlı yayında anbean görüntülendi. İsrail keskin nişancılarının ise her an eli tetikte beklediği kameralara yansıdı.