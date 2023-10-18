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Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu

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Giriş: 18.10.2023 20:02
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane katliamında çoğu çocuk kadın ve yaşlılardan oluşan 500 masum insan hayatını kaybetti. Bu katliama yönelik protestolar dünyanın farklı noktalarında olduğu gibi Batı Şeria'da da sürüyor. Batı Şeria'da A Haber yayını sırasında İsrail askerleri göstericilere ateş açtı. O saldırı sonrası manzara canlı yayında anbean görüntülendi. İsrail keskin nişancılarının ise her an eli tetikte beklediği kameralara yansıdı.
A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu!
A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu!
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