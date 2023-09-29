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Canlı yayında birbirlerine girdiler! Senatör ile avukat kavga etti

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 16:43
Pakistan'da bir canlı yayında avukat ile senatörün tartışması şiddete dönüşünce, bakın nasıl anlar kayda geçti.
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Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
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