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Cani Netanyahu’nun katliama onay verdi an!

Cani Netanyahu’nun katliama onay verdi an!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 08:51
Terör devleti İsrail cani başbakanı Netenyahu'nun New York'tan Hizbullah lideri Nasrallah'ı hedef alan hava saldırısına onay verdiği anların fotoğrafı paylaşıldı.
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