California yanıyor! En az 50 ev ve 200 bin hektarlık orman kül oldu

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangının bölgenin kuzeyine ilerlemeye başladığı açıklandı. Yangın hakkında son gelişmeleri aktaran yetkililer en az 50 evin yandığını duyurdu. Günlerdir devam eden yangınlar kontrol altına alınmadı. Dünyanın yakından takip ettiği yangınlarda 200 bin hektardan fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.