Çaldığı arabadaki çocuğu yol kenarına bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde içinde çocuğu bulunan bir kadının aracı çalındı. Hırsız aracı çaldıktan bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğu oto koltuğuyla birlikte yolun kenarına bıraktı, ardından yoluna devam etti. Polisin devreye girmesiyle hırsız kısa sürede sonra yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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