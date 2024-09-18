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Çağrı cihazları güvenlik zafiyetine dönüştü!

Çağrı cihazları güvenlik zafiyetine dönüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 21:17
Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları, Hizbullah’ın güven duyduğu bu eski teknolojinin nasıl tehlikeli bir silah haline geldiğini gösteriyor. Peki bu saldırı nasıl gerçekleştirildi? İşte akıllardaki senaryolar...
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