Çağrı cihazları güvenlik zafiyetine dönüştü!

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları, Hizbullah’ın güven duyduğu bu eski teknolojinin nasıl tehlikeli bir silah haline geldiğini gösteriyor. Peki bu saldırı nasıl gerçekleştirildi? İşte akıllardaki senaryolar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN