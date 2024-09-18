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Çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi?

Çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 01:56
Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi? Siber bomba planı İsrail'in yeni planı mı? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber’de değerlendirdi.
Çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi?
Çağrı cihazı saldırısı nasıl gerçekleştirildi?
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