Buz pistine dönen yolda zincirleme kaza! Kontrolden çıkan araçlar peş peşe kaza yaptı

Doğu Asya'yı günlerdir etkisi altında tutan şiddetli kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. O noktalardan biri de Çin'di. Buz tutan bir otoyolda onlarca araç metrelerce kayarak birbirine girdi. İşte o anlar…

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