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Buz pistine dönen yolda zincirleme kaza! Kontrolden çıkan araçlar peş peşe kaza yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 17:19
Doğu Asya'yı günlerdir etkisi altında tutan şiddetli kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. O noktalardan biri de Çin'di. Buz tutan bir otoyolda onlarca araç metrelerce kayarak birbirine girdi. İşte o anlar…
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Buz pistine dönen yolda zincirleme kaza!
Buz pistine dönen yolda zincirleme kaza!
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