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Burkina Faso'da darbe girişimi mi? Cumhurbaşkanı Kabore alıkonuldu

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 11:11
Güncelleme:24.01.2022 11:15
Burkina Faso'da askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

Ömer Aydın canlı yayında şunları aktardı:

"Aslında dün itibariyle bölgeden bir darbe ve kalkışma bilgileri geliyordu. Birçok kentteki kışlalarda silah sesleri geldiğine dair bilgiler vardı.

Şu anda Cumhurbaşkanı Kabore'nin alıkonulduğu bilgisi var. Başkentte askeri kışlaların sabahın ilk saatlerinden çok hareketli olduğu bilgisi geldi."

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