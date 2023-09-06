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Bulgaristan'da sel: 3 ölü! Ülkede OHAL ilan edildi, kayıp 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 13:01
Yunanistan'ın ardından Bulgaristan'da da sel felaketi yaşanıyor. Ülkenin Karadeniz kıyısında meydana gelen faciada 3 kişi hayatını kaybetti. Son durumu A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya'dan aktardı.
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