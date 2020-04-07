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Bulgaristan'da ölümler artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Balkan ülkelerinde 392 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölüm Romanya, Yunanistan ve Sırbistan'da yaşanırken, Bulgaristan'da vaka sayısı 522'ye yükseldi, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 ve iyileşenlerin sayısı da 37 olarak kaydedildi.
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