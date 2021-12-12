12 Aralık 2021, Pazar
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Bulgaristan'da İslam'a katkı ödülleri
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü'nün ülkenin ilk başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi'nin adına verdiği İslam dininin geliştirilmesini katkı ödülleri sahiplerini buldu. Türk - Müslüman toplumuna yaptıkları hizmetler neticesinde verilen ödül törenine, Bulgaristan Türklerinin önde gelen isimleri katıldı.