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Bulgaristan'da İslam'a katkı ödülleri

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Giriş: 12.12.2021 10:47
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü'nün ülkenin ilk başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi'nin adına verdiği İslam dininin geliştirilmesini katkı ödülleri sahiplerini buldu. Türk - Müslüman toplumuna yaptıkları hizmetler neticesinde verilen ödül törenine, Bulgaristan Türklerinin önde gelen isimleri katıldı.
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Bulgaristan’da İslam’a katkı ödülleri
Bulgaristan'da İslam'a katkı ödülleri
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