28 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine ekimde erken seçime gidilecek
Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede ekimde erken genel seçim yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.