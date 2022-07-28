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Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine ekimde erken seçime gidilecek

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Giriş: 28.07.2022 11:50
Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede ekimde erken genel seçim yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.
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