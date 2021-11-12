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Bulgaristan’da bir ilk: Türk cumhurbaşkanı adayı! Tam destek var

A Haber
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Giriş: 12.11.2021 16:45
Bulgaristan 14 Kasım'da sandık başına gidecek. Ancak bu seçimin diğerlerinden bir farkı var. Bir Bulgaristan Türkü ilk kez cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Peki ülkedeki Türkler ne düşünüyor, seçimlerden neler bekliyor? A Haber Bulgaristan muhabiri Sevda Dükkancı'nın bölgeden halkın duygularını ekranlara taşıdı.
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