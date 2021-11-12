Bulgaristan’da bir ilk: Türk cumhurbaşkanı adayı! Tam destek var

Bulgaristan 14 Kasım'da sandık başına gidecek. Ancak bu seçimin diğerlerinden bir farkı var. Bir Bulgaristan Türkü ilk kez cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Peki ülkedeki Türkler ne düşünüyor, seçimlerden neler bekliyor? A Haber Bulgaristan muhabiri Sevda Dükkancı'nın bölgeden halkın duygularını ekranlara taşıdı.

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