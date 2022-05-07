07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Bulgaristan'a Asker yığınağı
İngiltere ve İtalya, Bulgaristan’a asker gönderiyor. İrlanda kraliyet tugayından 120 kişilik İngiliz taburu 6 Mayıs’ta Bulgaristan’a ulaştı. İtalya da, 800 kişilik bir askeri birlik göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Son gelişmeleri, Bulgaristan’dan, A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.