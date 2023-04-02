02 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Bulgaristan sandık başına gitti

Bulgaristan sandık başına gitti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2023 09:51
Bulgaristan'da halk ülkedeki siyasi krizin çözülmesi umuduyla sandık başına gidiyor. Yapılacak seçim, ülkedeki 2 yıl içerisindeki beşinci seçim olacak. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bulgaristan sandık başına gitti
Bulgaristan sandık başına gitti
Uçağın düşme anı kamerada
Uçağın düşme anı kamerada
Yeni felaket uyarısı!
Yeni felaket uyarısı!
Güney Kıbrıs’ta kritik 3’lü zirve
Güney Kıbrıs'ta kritik 3'lü zirve
A Haber Yakutistan’da
A Haber Yakutistan'da
İkinci el internet sitelerinde akaryakıt satışı
İkinci el internet sitelerinde akaryakıt satışı
Almanya’da koalisyon anlaşmadı!
Almanya’da koalisyon anlaşmadı!
İtalya’da başkanlık sistemi çağrısı
İtalya'da başkanlık sistemi çağrısı
3 ayda 10 bin can aldı
3 ayda 10 bin can aldı
ABD’de ilkokula kanlı baskın!
ABD'de ilkokula kanlı baskın!
Tehdit gibi uyarı: UCM’ye üye olma
Tehdit gibi uyarı: UCM’ye üye olma
Rahatlığıyla gündem oldu
Rahatlığıyla gündem oldu
Daha Fazla Video Göster