Bulgaristan camilerine yeniden kavuşuyor | Osmanlı dönemine ait birçok cami restore edildi

Bulgaristan'daki Osmanlı camileri, restorasyona izni verilmediği için kaderlerine terk edilmişti. Camilerin çoğunun minareleri bakımsızlık nedeniyle çöktü. Ancak ülkedeki Müslümanlar, minareleri restore edebilmek için seferber olmuş halde... A Haber muhabiri Sevda Dükkancı ülkedeki Osmanlı mirasi camilerin son durumunu aktardı.

A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Bulgaristan'da hüküm süren sosyalizm döneminin özellikle son yıllarında dini ibadetlerin yasaklandığına dikkat çekti. 1989 yılına kadar küçük yerleşim yerleri ve köylerde bulunan Osmanlı döneminden kalma birçok caminin minaresinin yok edildiğini söyleyen Dükkancı, 1989 yılında sonra ise Türk köylerindeki camilerin minarelerine tekrardan kavuştuğunu ifade etti.

Bulgaristan nüfusunun yüzde 15'ini Müslümanlar oluşturuyor.

Ancak ülkede yarım yüzyıla yakın süren sosyalizm döneminde camiler kapalı kaldı.

Doğu Blokunun yıkılmasından sonra ise sahipsiz ve terk edilmiş camiler için bakım ve onarım süreci başladı.