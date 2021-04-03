03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Bulgaristan camilerine yeniden kavuşuyor | Osmanlı dönemine ait birçok cami restore edildi

Bulgaristan camilerine yeniden kavuşuyor | Osmanlı dönemine ait birçok cami restore edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2021 15:38
Güncelleme:03.04.2021 16:24
Bulgaristan'daki Osmanlı camileri, restorasyona izni verilmediği için kaderlerine terk edilmişti. Camilerin çoğunun minareleri bakımsızlık nedeniyle çöktü. Ancak ülkedeki Müslümanlar, minareleri restore edebilmek için seferber olmuş halde... A Haber muhabiri Sevda Dükkancı ülkedeki Osmanlı mirasi camilerin son durumunu aktardı.

A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Bulgaristan'da hüküm süren sosyalizm döneminin özellikle son yıllarında dini ibadetlerin yasaklandığına dikkat çekti. 1989 yılına kadar küçük yerleşim yerleri ve köylerde bulunan Osmanlı döneminden kalma birçok caminin minaresinin yok edildiğini söyleyen Dükkancı, 1989 yılında sonra ise Türk köylerindeki camilerin minarelerine tekrardan kavuştuğunu ifade etti.

Bulgaristan nüfusunun yüzde 15'ini Müslümanlar oluşturuyor.

Ancak ülkede yarım yüzyıla yakın süren sosyalizm döneminde camiler kapalı kaldı.

Doğu Blokunun yıkılmasından sonra ise sahipsiz ve terk edilmiş camiler için bakım ve onarım süreci başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bulgaristan'daki Osmanlı mirasına büyük saygısızlık
Bulgaristan'daki Osmanlı mirasına büyük saygısızlık
Dünyanın gözü orada! Savaşın fitili ateşlenecek
Dünyanın gözü orada! Savaşın fitili ateşlenecek
Mülteci çocukların Avrupa’daki trajedisi!
Mülteci çocukların Avrupa’daki trajedisi!
231 canı Türkiye kurtardı!
231 canı Türkiye kurtardı!
Fransa'da 7 PKK'lı terörist tutuklandı
Fransa'da 7 PKK'lı terörist tutuklandı
Yunanistan insanlık suçu işliyor!
Yunanistan insanlık suçu işliyor!
Alman polisi bir Türk'ü ağır yaraladı
Alman polisi bir Türk'ü ağır yaraladı
ABD'de kırmızı alarm!
ABD'de kırmızı alarm!
Kontrolden çıkıp denize düştü
Kontrolden çıkıp denize düştü
1 Nisan şakasına sert müdahale
1 Nisan şakasına sert müdahale
O ülkede hayat normale döndü
O ülkede hayat normale döndü
Feci tren kazası: 36 ölü
Feci tren kazası: 36 ölü
Daha Fazla Video Göster