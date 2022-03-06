06 Mart 2022, Pazar
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Bucha'da bombanın düşme anı kamerada
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken İrpin'de sıcak çatışma anları kameraya yansıdı. Sivillerin tahliyesi sırasında bölgeye bomba atıldı. Korku dolu anları kaydeden Ukraynalılar sosyal medyada bu görüntüleri paylaştı.