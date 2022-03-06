06 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Bucha'da bombanın düşme anı kamerada

Bucha'da bombanın düşme anı kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2022 15:27
Güncelleme:06.03.2022 15:28
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken İrpin'de sıcak çatışma anları kameraya yansıdı. Sivillerin tahliyesi sırasında bölgeye bomba atıldı. Korku dolu anları kaydeden Ukraynalılar sosyal medyada bu görüntüleri paylaştı.
Bucha’da bombanın düşme anı kamerada
Bucha'da bombanın düşme anı kamerada
Harkov’da bina vuruldu
Harkov'da bina vuruldu
Ukrayna Mariupol’da insani koridor için ateşkes
Ukrayna Mariupol'da insani koridor için ateşkes
Savaşta 18 aylık bir bebek öldü!
Savaşta 18 aylık bir bebek öldü!
Ukrayna ordusu, Rus tankını böyle vurdu!
Ukrayna ordusu, Rus tankını böyle vurdu!
Jitomir kentinde saldırı anı kamerada
Jitomir kentinde saldırı anı kamerada
Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor?
Rus gemileri Odessa yakınlarında! Ukrayna devleti kimlere silah veriyor?
Kiev hayvanat bahçesinde 300 hayvan sığınaklara alındı!
Kiev hayvanat bahçesinde 300 hayvan sığınaklara alındı!
Bir yandan bombardıman bir yandan tahliye
Bir yandan bombardıman bir yandan tahliye
Lavrov: Zekenskıy müzakere istemiyor
Lavrov: Zekenskıy müzakere istemiyor
Ateşkes krizi! Tahliyeler ertelendi
Ateşkes krizi! Tahliyeler ertelendi
Ukrayna’daki savaşın acı yüzü!
Ukrayna'daki savaşın acı yüzü!
Daha Fazla Video Göster