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Bucha katliamının baş şüphelisi yarbay Omurbekov kim?

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 09:26
Dünya Bucha’daki katliamın görüntülerini konuşmaya devam ediyor. 28 bin nüfuslu Ukrayna şehrinde katliam emrini verdiği iddia edilen Rus yarbay Azatbek Omurbekov hedefte. Peki katliamın baş şüphelisi yarbay Omurbekov kim? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.
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