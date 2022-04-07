Bucha katliamının baş şüphelisi yarbay Omurbekov kim?

Dünya Bucha’daki katliamın görüntülerini konuşmaya devam ediyor. 28 bin nüfuslu Ukrayna şehrinde katliam emrini verdiği iddia edilen Rus yarbay Azatbek Omurbekov hedefte. Peki katliamın baş şüphelisi yarbay Omurbekov kim? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.

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