Bu köşk tam 16 yıldır satılamıyor! Nedeni ise tüyler ürpertici

ABD New York’ta bulunan 1880 yılında yapımı tamamlanan bir köşkte yaşayan rahibin 16 sene önce evden esrarengiz bir şekilde çıkmasından sonra çevre halkın evde hayaletler gördüğünü söylemesi üzerine kötü şöhreti dünyaya yayıldı. 2015 senesinden beri 100 bin dolara alıcı bulunamıyor.