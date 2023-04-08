Bu insanlar bizden çok farklı! Kimi denizin altında görebiliyor kimi 5 bin metrede nefes alıyor

Olağanüstü özellikleriyle filmlerdeki süper kahramanları aratmayan bu insanların yaptıkları karşısında şoke olacaksınız. Genetik mutasyonlar sayesinde biz sıradan insanların yapamayacağı şeyleri yapabiliyorlar. İşte, sadece bazı insanların sahip olduğu kayda değer yeteneklerden 5 örnek.