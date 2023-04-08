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Videolar Dünya Videoları Bu insanlar bizden çok farklı! Kimi denizin altında görebiliyor kimi 5 bin metrede nefes alıyor

Bu insanlar bizden çok farklı! Kimi denizin altında görebiliyor kimi 5 bin metrede nefes alıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2023 10:23
Olağanüstü özellikleriyle filmlerdeki süper kahramanları aratmayan bu insanların yaptıkları karşısında şoke olacaksınız. Genetik mutasyonlar sayesinde biz sıradan insanların yapamayacağı şeyleri yapabiliyorlar. İşte, sadece bazı insanların sahip olduğu kayda değer yeteneklerden 5 örnek.
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