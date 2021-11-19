19 Kasım 2021, Cuma
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Bu ağaç ölüm saçıyor! Meyvesi dalı hatta yanarken çıkan dumanı! İşte dünyanın en ölümcül ağacı
Dünyanın en ölümcül ve tehlikeli ağacı olarak bilinen Manşinel ağacının bir yeni üyesi ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi. Yeşil elmaya benzer meyvesini ısırmanın büyük riskler barındırdığı belirtilirken ağacın dallarının altında durmanın bile ölüm riski taşıdığı ifade edildi.