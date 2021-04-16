Brezilya'dan görülmemiş felaket! Narkozsuz entübe ediyorlar

Son dakika haberine göre; Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı, vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün arttığı Brezilya'dan korkutan haber ve fotoğraflar geliyor. Ülkede sağlık yetkilileri ellerinde ilaç kalmaması nedeniyle hastaları uyuşturmadan entübe etmeye başlarken, uzmanlar Brezilya mutasyonunun antikor dinlemediğini belirtti.