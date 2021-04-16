16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Brezilya'dan görülmemiş felaket! Narkozsuz entübe ediyorlar

Brezilya'dan görülmemiş felaket! Narkozsuz entübe ediyorlar

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2021 13:13
Güncelleme:16.04.2021 13:14
Son dakika haberine göre; Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı, vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün arttığı Brezilya'dan korkutan haber ve fotoğraflar geliyor. Ülkede sağlık yetkilileri ellerinde ilaç kalmaması nedeniyle hastaları uyuşturmadan entübe etmeye başlarken, uzmanlar Brezilya mutasyonunun antikor dinlemediğini belirtti.
Görülmemiş felaket! Narkozsuz entübe ediyorlar
Görülmemiş felaket! Narkozsuz entübe ediyorlar
Bir yatakta iki hasta! Ölüleri yakıyorlar
Bir yatakta iki hasta! Ölüleri yakıyorlar
Toplu katliam! Kan gövdeyi götürdü
Toplu katliam! Kan gövdeyi götürdü
ABD'de polis 13 yaşındaki çocuğu öldürdü!
ABD'de polis 13 yaşındaki çocuğu öldürdü!
ABD'de polis 13 yaşındaki çocuğu öldürdü!
ABD'de polis 13 yaşındaki çocuğu öldürdü!
DSÖ korkunç verileri duyurdu!
DSÖ korkunç verileri duyurdu!
Avrupa'daki protesto dalgasının ardında Biden mı var?
Avrupa'daki protesto dalgasının ardında Biden mı var?
ABD ve Rusya arasında ipler iyice gerildi!
ABD ve Rusya arasında ipler iyice gerildi!
Nehirden su yerine süt aktı!
Nehirden su yerine süt aktı!
Bağdat'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Bağdat'ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kanada ambargo koydu artık yerlisi var
Kanada ambargo koydu artık yerlisi var
Korona aşılarına ilham olan mucit
Korona aşılarına ilham olan mucit
Daha Fazla Video Göster