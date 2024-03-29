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Brezilya’daki yapım aşamasındaki binada yangın! Alevler yayıldı molozlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 23:37
Brezilya'da inşası devam eden bir gökdelende yangın çıktı. İnşaat halindeki bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Molozlar caddeye düşerken, büyük panik yaşandı.
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Yapım aşamasındaki binada yangın!
Yapım aşamasındaki binada yangın!
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