Brezilya’daki yapım aşamasındaki binada yangın! Alevler yayıldı molozlar

Brezilya'da inşası devam eden bir gökdelende yangın çıktı. İnşaat halindeki bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Molozlar caddeye düşerken, büyük panik yaşandı.

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