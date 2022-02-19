Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 136’ya yükseldi

Brezilya’da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 136’ya yükseldiği açıklandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sivil Savunma ekiplerinden yapılan son açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 136'ya yükseldiği ve 218 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Birçok helikopter, kazı makinesi, arama köpeği ve 500'den fazla itfaiyecinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, itfaiyenin özel arama kurtarma koordinatörü Roberto Amaral, "Aramaları bir an önce bitirmek istiyoruz fakat son kişilere ulaşana kadar devam edeceğiz" dedi.