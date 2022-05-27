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Brezilya’da vahşet! Polis gaz bombasıyla bagaja kapatıp öldürdü

İHA
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Giriş: 27.05.2022 16:42
Brezilya’da eyalet polisi, 38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos’u yeğenin gözleri önünde öldürdü. Genivaldo de Jesus Santos’u, gözaltına direndiği için polis arabasının bagajına gaz bombasıyla birlikte zorla kapattı. Adamın can çekişine aldırış etmeyen polis, dumanlar çıkan bagajın kapağını bastırarak Santos’un çıkmasına engel oldu.
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