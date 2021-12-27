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Brezilya’da sel felaketi: 2 baraj yıkıldı, 19 kasabayı sel vurdu ve 18 kişi öldü

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Giriş: 27.12.2021 16:46
Brezilya'nın kuzeydoğusunda haftalardır devam eden sağanak yağış faciaya yol açtı. Sel ve su baskınları nedeniyle taşan iki baraj yıkıldı. Çevre kentler yüzbinlerce ton suyun altında kaldı. Yirmiye yakın kasabanın göle döndüğü felakette en az 18 kişi de yaşamını yitirdi.
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