Brezilya'da G20 Zirvesi'nde İsrail protestosu! "İsrail faşizmini son verin"

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama töreniyle başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede pek çok ülkenin lideri yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Gazze'yi anlatacağı zirve devam ederken Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da Filistin destekçileri İsrail'i "İsrail'in faşizmine son verin" sloganlarıyla Gazze'deki katliamları protesto etti. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.