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Brezilya2da 3. Lula dönemi! Ağlayarak yemin edip göreve başladı

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Giriş: 02.01.2023 09:09
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula da Silva, kongrede yemin ederek görevine başladı. Lula'nın yemin töreninin yapıldığı meydana üzerinde bıçak, havai fişek ve silahla girmeye çalışan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Törende ayrıca hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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