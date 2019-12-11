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11.12.2019
Boya fabrikasında büyük yangın
Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, 70 itfaiye personeli ve 16 itfaiye aracının yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla yayılan yangına müdahalenin oldukça zor olduğu bilgisi paylaşıldı.
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