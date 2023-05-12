"Boşnaklar Erdoğan'ın zaferini istiyor"

Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimler yalnızca ülke içinde değil, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. Sırbistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve Adalet ve Barış Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Boşnaklar Erdoğan'ın kazanmasını istiyor" dedi.