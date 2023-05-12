12 Mayıs 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
"Boşnaklar Erdoğan'ın zaferini istiyor"
Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimler yalnızca ülke içinde değil, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. Sırbistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve Adalet ve Barış Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Boşnaklar Erdoğan'ın kazanmasını istiyor" dedi.