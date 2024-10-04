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Borıs Johnson'dan Netanyahu'ya casusluk iması

Borıs Johnson'dan Netanyahu'ya casusluk iması

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 15:26
İngiltere Eski Başbakanı Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme yedi yıl sonra gündem oldu. Johnson, Netanyahu'nun tuvaleti kullandıktan sonra banyoda dinleme cihazları bulduklarını açıkladı. A haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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