04 Ekim 2024, Cuma
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Borıs Johnson'dan Netanyahu'ya casusluk iması
İngiltere Eski Başbakanı Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme yedi yıl sonra gündem oldu. Johnson, Netanyahu'nun tuvaleti kullandıktan sonra banyoda dinleme cihazları bulduklarını açıkladı. A haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.