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Bombaların altında büyüyorlar! Gazze'de cilt hastalıkları çocuklar arasında hızla yayılıyor

Bombaların altında büyüyorlar! Gazze'de cilt hastalıkları çocuklar arasında hızla yayılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.08.2024 16:20
İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde cilt hastalıkları temiz su sıkıntısı ve hijyen sorunlarının ortasında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinli çocuklar arasında yayılıyor.
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