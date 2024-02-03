Bombalar Irak ve Suriye’ye peş peşe düştü! ABD’den beklenen misilleme geldi

Ortadoğu geceyi hareketli geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri, 3 askerinin öldüğü saldırıya misilleme olarak; Suriye ve Irak'ta Iran destekli gruplara hava harekatı düzenledi. ABD uçakları, en az 85 hedef vurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN