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Bombalar Irak ve Suriye’ye peş peşe düştü! ABD’den beklenen misilleme geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 15:33
Ortadoğu geceyi hareketli geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri, 3 askerinin öldüğü saldırıya misilleme olarak; Suriye ve Irak'ta Iran destekli gruplara hava harekatı düzenledi. ABD uçakları, en az 85 hedef vurdu.
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