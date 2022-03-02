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Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna'da doğum hastanesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2022 14:39
Rus saldırılarının devam ettiği Ukrayna’da birçok yer sığınağa çevrilmiş durumda. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu da başkent Kiev’de sığınağa çevrilen metro istasyonlarından birine indi, kameraman Niyazi Kurt ile sivil halkın sığınaktaki yaşamını görüntüledi.
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