Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna'da doğum hastanesinde

Rus saldırılarının devam ettiği Ukrayna’da birçok yer sığınağa çevrilmiş durumda. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu da başkent Kiev’de sığınağa çevrilen metro istasyonlarından birine indi, kameraman Niyazi Kurt ile sivil halkın sığınaktaki yaşamını görüntüledi.