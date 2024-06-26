27 Haziran 2024, Perşembe
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Bolivya’da ordu sokağa indi! Askeri darbe girişimi
Darbe yapan Bolivya askerleri, hükümet binasının kapısını zırhlı araç ile kırdı. Bolivya ordusunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, “General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz” dedi.