Bolivya'da darbe girişimi! Bir grup asker meclis ve kamu binalarını zırhlı araçlarla saldırdı

Bolivya'da darbe girişimi gerçekleşti. Bir grup asker meclis ve kamu binalarını zırhlı araçlarla sardı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ordu güçlerine başketten çekilin çağrısı yaptı.

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