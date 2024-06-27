27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bolivya'da darbe girişimi! Bir grup asker meclis ve kamu binalarını zırhlı araçlarla saldırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 01:23
Bolivya'da darbe girişimi gerçekleşti. Bir grup asker meclis ve kamu binalarını zırhlı araçlarla sardı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ordu güçlerine başketten çekilin çağrısı yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolivya’da silah sesleri!
Bolivya'da silah sesleri!
Bolivya’da askerler meclis binalarına saldıırdı
Bolivya'da askerler meclis binalarına saldıırdı
Rusya’da yolcu treni raydan çıktı!
Rusya'da yolcu treni raydan çıktı!
Bolivya’da ordu sokağa indi!
Bolivya’da ordu sokağa indi!
Bolivya’da darbe girişimi!
Bolivya'da darbe girişimi!
İsrail’den Lübnan’a füzeli saldırı!
İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı!
Bakan Fidan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!
Bakan Fidan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda!
İsrail Lübnan sınırında gergin bekleyiş!
İsrail Lübnan sınırında gergin bekleyiş!
Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu
Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu
A Haber savaş bölgesinde
A Haber savaş bölgesinde
İsrail namluları Lübnan’a çevirdi!
İsrail namluları Lübnan’a çevirdi!
Dağıstan’da yeniden saldırı başladı!
Dağıstan’da yeniden saldırı başladı!
Daha Fazla Video Göster