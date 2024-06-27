27 Haziran 2024, Perşembe
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Bolivya'da başarısız darbe girişimi! Tutuklanan darbeci generalin arkasında ABD mi var?
Bolivya dün darbe girişimiyle uyandı. Askerin hedefinde La Paz kentindeki hükümet binası vardı. Devlet Başkanı’nın çağrısıyla halk sokaklara indi. Sıcak saatlerin sonunda kalkışma engellendi. Son durumu Brezilya'da yaşayan iş insanı Umut Eker A Haber canlı yayınında anlattı.