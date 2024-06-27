27 Haziran 2024, Perşembe
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Bolivya Devlet Başkanı Arce'nin konuşması sırasında silah sesleri duyuldu
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışma girişimi sonrası düzenlenen bir toplantıda konuştu. Arce'nin konuşması sırasında silah sesleri duyuldu. Arce, "Şüphesiz, bugün demokrasi isteyen bir ülkenin hayatında alışılmadık bir gün olmuştur. Bugün, üniformalarını lekeleyen ve devletimizin siyasi anayasasına saldıran askeri personelin bir darbe girişimine tanıklık ediyoruz. Maalesef darbe yapmaya çalışarak ülkenin tarihini tekrarlayan kötü askeri personelin tutumlarını kınıyoruz, çünkü Bolivya halkı her zaman demokratik bir halk olmuştur." dedi.