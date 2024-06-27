27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bolivya Devlet Başkanı Arce'nin konuşması sırasında silah sesleri duyuldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 01:40
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışma girişimi sonrası düzenlenen bir toplantıda konuştu. Arce'nin konuşması sırasında silah sesleri duyuldu. Arce, "Şüphesiz, bugün demokrasi isteyen bir ülkenin hayatında alışılmadık bir gün olmuştur. Bugün, üniformalarını lekeleyen ve devletimizin siyasi anayasasına saldıran askeri personelin bir darbe girişimine tanıklık ediyoruz. Maalesef darbe yapmaya çalışarak ülkenin tarihini tekrarlayan kötü askeri personelin tutumlarını kınıyoruz, çünkü Bolivya halkı her zaman demokratik bir halk olmuştur." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolivya’da silah sesleri!
Bolivya'da silah sesleri!
Bolivya’da askerler meclis binalarına saldıırdı
Bolivya'da askerler meclis binalarına saldıırdı
Rusya’da yolcu treni raydan çıktı!
Rusya'da yolcu treni raydan çıktı!
Bolivya’da ordu sokağa indi!
Bolivya’da ordu sokağa indi!
Bolivya’da darbe girişimi!
Bolivya'da darbe girişimi!
İsrail’den Lübnan’a füzeli saldırı!
İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı!
Bakan Fidan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda!
Bakan Fidan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda!
İsrail Lübnan sınırında gergin bekleyiş!
İsrail Lübnan sınırında gergin bekleyiş!
Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu
Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu
A Haber savaş bölgesinde
A Haber savaş bölgesinde
İsrail namluları Lübnan’a çevirdi!
İsrail namluları Lübnan’a çevirdi!
Dağıstan’da yeniden saldırı başladı!
Dağıstan’da yeniden saldırı başladı!
Daha Fazla Video Göster