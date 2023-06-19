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Boğalar binanın çatısından vinçle indirildi! Apartmanın tepesinde boğa yetiştirdi

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 15:37
Pakistan'ın Karaçi kentinde, bir binanın çatısında yetiştirilen boğalar, vinç yardımıyla yere indirildi. O anlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kayda geçti.
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