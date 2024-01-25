BMGK’da İsrail’e protesto! İsrailli büyükelçi konuşunca salonu terk ettiler

İsrail sadece sokaklarda değil, siyasi arenada da tepkilerin odağında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan konuşma yapmaya başlamıştı ki, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Salondaki diplomatlar toplantıyı terk etti.

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