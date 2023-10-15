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BM’den sınırda karşılıklı saldırıların yaşandığı İsrail ve Lübnan’a ateşkes çağrısı

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Giriş: 15.10.2023 15:36
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınır bölgesinde karşılıklı saldırıların ardından ateşkes çağrısında bulundu.
BM’den ateşkes çağrısı
BM’den ateşkes çağrısı
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A Haber çatışma bölgesinde
A Haber çatışma bölgesinde
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