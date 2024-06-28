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BM'den Gazze açıklaması: Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 21:04
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Louise Wateridge, Gazze Şeridi'nden yaptığı video bağlantısında bölgedeki durumun önemli ölçüde kötüleştiğini belirerek, “Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün olmalı. Yarının da hiç olmadığı kadar kötü olacağından şüphem yok” ifadelerini kullandı.
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BM’den Gazze açıklaması Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün
BM'den Gazze açıklaması "Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün"
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