28 Haziran 2024, Cuma
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BM'den Gazze açıklaması: Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Louise Wateridge, Gazze Şeridi'nden yaptığı video bağlantısında bölgedeki durumun önemli ölçüde kötüleştiğini belirerek, “Bugün, şimdiye kadarki en kötü gün olmalı. Yarının da hiç olmadığı kadar kötü olacağından şüphem yok” ifadelerini kullandı.