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BM Genel Sekreteri Guterres: Göreve geldiğimden beri en büyük katliam bu

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Giriş: 21.11.2023 08:55
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, göreve geldiğinden bu yana, Gazze'de en fazla sivil ölümün gerçekleştiğini açıkladı. "Gazze'de yaşananlar eşi benzeri görülmemiş bir durum" diyen Guterres, "Birkaç hafta içinde binlerce çocuğun öldürüldüğü gayet açık" dedi. Dünya Sağlık Örgütü İcra Direktörü Rayn'ın gündeminde de Gazze'deki sivil katliam vardı.
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