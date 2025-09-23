23 Eylül 2025, Salı

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze’de ölüm ve yıkım, gördüğüm tüm çatışmalardan daha büyük

BM Genel Sekreteri Guterres: “Gazze’de ölüm ve yıkım, gördüğüm tüm çatışmalardan daha büyük”

Giriş: 23.09.2025 18:26
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu, Genel Sekreter Antonio Guterres’in çarpıcı sözleriyle başladı. Guterres, Gazze’de yaşanan katliamın ve yıkımın boyutlarının bugüne kadar gördüğü tüm çatışmaları aştığını belirtti. Filistin halkının toplu olarak cezalandırıldığını vurgulayan Guterres, Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı tedbirlerin derhal uygulanması gerektiğini söyledi. “Kalıcı ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardıma tam erişim şart” diyen Guterres, iki devletli çözümden vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Sudan, Ukrayna ve dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara da dikkat çeken BM Genel Sekreteri, barış için uluslararası hukuka bağlı kalınması çağrısında bulundu. Konuşmasında iklim krizine de değinen Guterres, temiz enerjiye geçişin artık ertelenemeyeceğini söyledi. Fosil yakıtlara yönelik yatırımların devam etmesinin tarihi bir hata olacağını belirtti. “Bilim hâlâ 1,5 derece hedefini mümkün kılıyor ama pencere kapanıyor” sözleriyle uyardı. G20 ülkelerini liderlik göstermeye çağıran Guterres, 2035 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı sağlanması gerektiğini kaydetti.
