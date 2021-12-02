02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları BM Genel Merkezi binası dışında silahlı şüpheli alarmı

BM Genel Merkezi binası dışında silahlı şüpheli alarmı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 20:40
Güncelleme:02.12.2021 20:41
ABD’nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı olduğu bildirilen bir şahıs nedeniyle polis alarma geçti. ABD’nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı şüpheli alarmı verildi. Bina dışında elinde pompalı tüfek olduğu belirtilen bir şahsın olduğu ihbarı üzerine New York polisi harekete geçerek, binaya giden yolları trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Halkın bölgeden uzak durması istendi.

Bölgeye polis ekipleri dışında çok sayıda ambulansın da gönderildiği ifade edilirken, bir polis kaynağı, "42'inci Cadde ve Birinci Cadde yakınlarında silahlı bir şahıs görüldüğüne dair bir telefon aldık" dedi.

BM personelinden devam eden polis operasyonu sırasında bulundukları yere sığınmaları istendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin, silahlı olduğu bildirilen şahsın etrafını sardığı görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BM binası önün silahlı şüpheli alarmı
BM binası önün silahlı şüpheli alarmı
Trenin çarptığı 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Trenin çarptığı 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
150 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı bastı!
150 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı bastı!
Uzay elmasları satışa çıkarıldı
Uzay elmasları satışa çıkarıldı
Azerbaycan Ordusu TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi
Azerbaycan Ordusu TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi
Canlı yayında tansiyon yükseldi
Canlı yayında tansiyon yükseldi
Tekerlekli sandalyedeki adama 9 el ateş!
Tekerlekli sandalyedeki adama 9 el ateş!
Eşine az rastlanır firar!
Eşine az rastlanır firar!
Denizde ölüm kalım savaşı
Denizde ölüm kalım savaşı
Asansörde dehşet! Komşusu içerisindeyken...
Asansörde dehşet! Komşusu içerisindeyken...
Mehmet Öz siyasete giriyor
Mehmet Öz siyasete giriyor
Gezmek isterken dehşeti yaşadılar!
Gezmek isterken dehşeti yaşadılar!
Daha Fazla Video Göster