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BM duyurdu: Gazze'de yerinden edilen Filistinli sayısı 180 bin!

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Giriş: 10.10.2023 16:36
İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik katliamları sürerken Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde yerinden edilenlerin sayısının 180 bin kişiye ulaştığını duyurdu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Gazze sınırında yaşananları anlattı.
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