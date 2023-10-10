10 Ekim 2023, Salı
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BM duyurdu: Gazze'de yerinden edilen Filistinli sayısı 180 bin!
İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik katliamları sürerken Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde yerinden edilenlerin sayısının 180 bin kişiye ulaştığını duyurdu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Gazze sınırında yaşananları anlattı.